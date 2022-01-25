Финансовые новости
- |
- 25.01.22
- |
- 19:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Портфель ЕИБ в госсекторе Украины составляет 25 проектов на EUR5,2 млрд - Минфин
15:48 25.01.2022 |
Портфель Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в государственном секторе Украины в настоящее время составляет 25 проектов на EUR5,2 млрд, еще три проекта общей стоимостью EUR570 млн находится на этапе ратификации финансовых соглашений, сообщило Министерство финансов.
"В настоящее время портфель проектов ЕИБ в государственном секторе является крупнейшим среди международных финансовых организаций, с которыми сотрудничает правительство Украины", - цитирует пресс-служба Минфина заместителя министра Александра Каву в сообщении на сайте во вторник.
Как сообщил Минфин, 25 января состоялся очередной пересмотр портфеля проектов ЕИБ. В частности, в ходе пересмотра стороны обсудили возможности реализации за кредитные средства ЕИБ проекта запуска скоростных электропоездов из Киева до Лисичанска (Луганская обл.) за семь часов благодаря финансированию модернизации и электрификации железной дороги на участке Северск- Новозолотаревка-Лисичанск.
Начиная с 2004 года общий объем предоставленных ЕИБ кредитных ресурсов в Украине как в государственном, так и в частном секторе превышает EUR7,5 млрд, добавил Минфин.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Надо просто перестать успокаивать: Что не так с последними обращениями Зеленского
|Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч «Нормандии» на уровне советников
|Мураев вместо вторжения. О чем на самом деле Британия и США предупредили Зеленского
|Порошенко не будет давать показаний следствию - адвокаты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 25.01.22
|Портфель ЕИБ в госсекторе Украины составляет 25 проектов на EUR5,2 млрд - Минфин
|Минфин США хочет разрешить банкам делиться отчетами о подозрительной деятельности с зарубежными «дочками»
|НБУ начинает ежегодную оценку стабильности банков
|Доллар 25 января усиливает укрепление на вероятном ужесточении политики ФРС США
|НБУ планирует в марте повысить учетную ставку до 11% годовых
Это интересно
|MediaTek первой показала в работе технологию Wi-Fi 7
|Facebook и Instagram рассматривают возможность выпуска и продажи NFT пользователями
|Бывшие инженеры SpaceX открыли стартап Parallel Systems для разработки электрических железнодорожных грузовиков
|Google Analytics объявлен незаконным в ЕС
|Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного подразделения
|Илон Маск намерен заняться разработкой общего искусственного интеллекта
|Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra