Портфель ЕИБ в госсекторе Украины составляет 25 проектов на EUR5,2 млрд - Минфин

Портфель Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в государственном секторе Украины в настоящее время составляет 25 проектов на EUR5,2 млрд, еще три проекта общей стоимостью EUR570 млн находится на этапе ратификации финансовых соглашений, сообщило Министерство финансов.

"В настоящее время портфель проектов ЕИБ в государственном секторе является крупнейшим среди международных финансовых организаций, с которыми сотрудничает правительство Украины", - цитирует пресс-служба Минфина заместителя министра Александра Каву в сообщении на сайте во вторник.

Как сообщил Минфин, 25 января состоялся очередной пересмотр портфеля проектов ЕИБ. В частности, в ходе пересмотра стороны обсудили возможности реализации за кредитные средства ЕИБ проекта запуска скоростных электропоездов из Киева до Лисичанска (Луганская обл.) за семь часов благодаря финансированию модернизации и электрификации железной дороги на участке Северск- Новозолотаревка-Лисичанск.

Начиная с 2004 года общий объем предоставленных ЕИБ кредитных ресурсов в Украине как в государственном, так и в частном секторе превышает EUR7,5 млрд, добавил Минфин.

