НБУ планирует в марте повысить учетную ставку до 11% годовых

"В принципе большинство членов монетарного комитета и членов правления проголосовали за то, что "поднимаем на 1%, а потом, возможно, в марте еще на 1%". Я говорю "возможно" потому что объективно ситуация меняется и действительно могут быть разные внешние и внутренние факторы, которые, возможно, ситуацию поправят и такого решения принимать будет не нужно, но по состоянию на сегодня такая необходимость существует", - сказала она в ходе форума "The Banking 50" в Киеве.
Как сообщалось, НБУ 20 января вопреки ожиданиям рынка, повысил учетную ставку на 100 базисных пунктов – до 10% годовых с нынешних 9%