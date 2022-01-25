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Справочный курс гривны 25 января понижен на 28,95 коп до 28,6496 грн/$1
12:26 25.01.2022 |
Национальный банк 25 января понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 28.95 коп. до 28,6496 UAH/USD.
|Показатель
|24.01.2022
|25.01.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3601
|28.6496
|1.02
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