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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Остаток средств на корсчетах банков 25.01.22

09:48 25.01.2022 |

Финансы

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.

Датасумма, млн грн
24 декабря51611.9
28 декабря51648.9
29 декабря68383.8
30 декабря60455.4
31 декабря73885.9
4 января
34836.8
5 января55236.6
6 января41541.6
10 января42886.5
11 января56392.6
12 января57550.2
13 января54660.6
14 января55515.5
17 января55815.4
18 января62602.0
19 января61968.7
20 января61113.0
21 января77829.7
24 января53580.8
25 января59230.5

Данные: Нацбанк Украины.

Официальный курс НБУ  на  25 января - 28,3749 грн
 

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