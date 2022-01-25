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Золото 25 января стабильно в цене
08:14 25.01.2022 |
Стоимость золота во вторник утром слабо меняется на разнонаправленных факторах с учётом растущей напряжённости в международных отношениях, в то время как рынки продолжают ждать очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 1,2 доллара, или на 0,07% - до 1842,75 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее оно чуть дешевело. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,28%, до 23,867 доллара за унцию.
В преддверии публикации результатов заседания ФРС США инвесторы воздерживаются от резких действий на рынке. Аналитики полагают, что регулятор по итогам встречи примет решение об ужесточении монетарной политики. В случае повышения учётной ставки в США курс доллара, вероятно, вырастет и сделает золото менее выгодным для покупки.
Однако, по словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, большой список внешнеполитических рисков, вероятно, приведет к обращению к активам-убежищам, что должно помочь золоту вскоре пробиться выше ценового уровня 1850 долларов.
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