Золото 25 января стабильно в цене

Стоимость золота во вторник утром слабо меняется на разнонаправленных факторах с учётом растущей напряжённости в международных отношениях, в то время как рынки продолжают ждать очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 1,2 доллара, или на 0,07% - до 1842,75 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее оно чуть дешевело. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,28%, до 23,867 доллара за унцию.

В преддверии публикации результатов заседания ФРС США инвесторы воздерживаются от резких действий на рынке. Аналитики полагают, что регулятор по итогам встречи примет решение об ужесточении монетарной политики. В случае повышения учётной ставки в США курс доллара, вероятно, вырастет и сделает золото менее выгодным для покупки.

Однако, по словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, большой список внешнеполитических рисков, вероятно, приведет к обращению к активам-убежищам, что должно помочь золоту вскоре пробиться выше ценового уровня 1850 долларов.