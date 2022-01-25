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Доллар 25 января укрепляется к евро в ожидании результатов заседания ФРС США
08:11 25.01.2022 |
Курс доллара во вторник утром растет к евро в ожидании решений по итогам двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.28 EET курс евро к доллару снижается до 1,1313 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1323 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 113,73 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,92 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,04%, до 95,96 пункта.
Валютные инвесторы находятся в ожидании результатов заседания Федрезерва, которое пройдет 25-26 января. В протоколе прошлого заседания регулятор указал на дальнейшее ужесточение монетарной политики, теперь же инвесторы ждут деталей относительно действий ФРС. Ужесточение политики при прочих равных будет позитивно для доллара.
Позднее вечером также будет обнародован индекс доверия потребителей в США, который, по мнению аналитиков, снизился до 111,8 пункта со 115,8 пункта месяцем ранее.
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