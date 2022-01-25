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Сегодня на межбанке продали рекордный с ноября объем доллара
23:33 24.01.2022 |
Близкий к ажиотажному спрос стал следствием политической напряженности, от степени которой и в дальнейшем будет зависеть динамика курса.
Официальный курс доллара на вторник, 25 января, установлен Нацбанком на уровне 28,37 грн/$, что на 6 копеек превышает показатели понедельника.
Евро вновь подешевел - теперь на 5 копеек, до 32,05 грн/€.
Курс на межбанке
Торги на межбанке в понедельник, 24 января, открывались ростом котировок. Как рассказывает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, после старта торгов на уровне 28,21-28,23 грн/$, курс доллара довольно быстро поднялся в коридор 28,29-28,32 грн/$.
Подогревались котировки новой волной роста геополитической напряженности.
"Сегодняшний новостной фон не способствовал стабилизации на валютном рынке и под давлением значительно возросшего спроса на иностранную валюту котировки росли в течение всего дня", - объяснила казначей.
Нацбанк, хотя и не выходил на рынок с продажей валюты по единому курсу, но его участие в торгах ощущалось весь день. Как указала Золотько, в период особенно глубокого дисбаланса регулятор точечно удовлетворял заявки покупателей, сдерживая курсовую динамику.
Однако девальвационные настроения в понедельник были очень сильны.
"К обеду котировки вплотную приблизились к уровню 28,4 грн/$. И продолжали расти во второй половине дня. К завершению сессии с расчетами TOD (день в день) они поднялись к отметкам 28,49-28,5 грн/$", - рассказала казначей.
В ходе сессии TOM (с расчетами на следующий рабочий день, во вторник) была зафиксирована непривычно высокая активность покупателей для таких торгов, что привело к еще более значительному росту котировок. На пике они достигали уровней 28,64-28,65 грн/$, но ближе к завершению сессии скорректировались до 28,61-28,63 грн/$.
Банкир обращает внимание, что глубину возникшего в понедельник дисбаланса отчасти демонстрирует резко возросший объем торгов. За день в Bloomberg прошло сделок на $414 млн - это рекордное значение с ноября прошлого года.
"Ключевым фактором давления на гривну остается напряженная геополитическая обстановка. Небольшой вклад внес и начавшийся период выплаты экспортерам НДС-возмещения - с пятницы и по понедельник Госказначейство перечислило им 2,7 млрд грн. Но на общем фоне влияние этого фактора очень незначительно", - рассказывает Золотько.
На торгах во вторник курсовая динамика также будет зависеть от геополитической ситуации. Если уровень напряженности в информационном пространстве хотя бы немного снизится, рынок вполне может прийти к коррекции котировок. Но в противном случае они продолжат рост, считает Золотько.
По ее мнению, торги вторника пройдут в рамках 28,47-28,83 грн/$.
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