Фунт стерлингов дешевеет к доллару на снижении деловой активности

Курс фунта стерлингов снижается в понедельник днем по отношению к доллару на макроэкономической статистике из Британии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.19 EET курс фунта к доллару снижается до 1,3513 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3554 доллара.

Курс евро к доллару опускается в то же время до 1,1324 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1340 доллара, курс доллара к иене снижается до 113,52 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 113,68 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,15%, до 95,79 пункта.

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Великобритании, по предварительной оценке, снизился до 53,4 пункта с 53,6 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали роста показателя до 55 пунктов.

Ключевым событием для валютных инвесторов также остается заседание Федеральной резервной системы США. Аналитики полагают, что регулятор начнет повышать учётную ставку уже в марте. А ужесточение монетарной политики должно способствовать укреплению доллара, в том числе по отношению к фунту.