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Остаток средств на корсчетах банков 24.01.22
10:48 24.01.2022 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|24 декабря
|51611.9
|28 декабря
|51648.9
|29 декабря
|68383.8
|30 декабря
|60455.4
|31 декабря
|73885.9
|4 января
|34836.8
|5 января
|55236.6
|6 января
|41541.6
|10 января
|42886.5
|11 января
|56392.6
|12 января
|57550.2
|13 января
|54660.6
|14 января
|55515.5
|17 января
|55815.4
|18 января
|62602.0
|19 января
|61968.7
|20 января
|61113.0
|21 января
|77829.7
|24 января
|53580.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 24 января - 28,3181 грн
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