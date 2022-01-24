Золото умеренно дорожает 24 января утром

Стоимость золота в понедельник слабо растет на отсутствии аппетита к риску, инвесторы продолжают ждать сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.19 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 5,35 доллара, или на 0,29%, до 1837,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,35%, до 24,235 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в понедельник утром наблюдается положительная динамика, чему способствует выбор инвесторов в пользу активов-убежищ в преддверии заседания ФРС США, после которого может стать понятнее, каким образом она будет ужесточать монетарную политику путём повышения учётной ставки.

"Рынки оценивают примерно четыре повышения ставки в этом году, что подразумевает цель… на уровне 1,00–1,25% к началу следующего года. Это может оказать давление на цены на драгоценный металл", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики CBA.