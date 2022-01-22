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В пятницу гривна продолжила укрепляться на межбанке - те же процессы скорее всего будут происходить с курсом и в понедельник
23:41 21.01.2022 |
Официальный курс доллара на понедельник, 24 января, установлен Нацбанком на уровне 28,31 грн/$, что на 1 копейку ниже показателей пятницы.
Евро также подешевел на 1 копейку, до 32,1 грн/€.
Курс на межбанке
Хотя сессия пятницы началась неожиданно рано - первая сделка в терминале Bloomberg прошла сразу же после открытия торгов и по курсу 28,32 грн/$, то есть на уровне закрытия четверга - в дальнейшем торги проходили не очень активно.
Поспешность заключения первой сделки давала основания для обратного, однако в действительности сессия пятницы оказалась самой спокойной за последние две недели, рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.
"Ни покупатели, ни продавцы валюты не проявляли сегодня сколько-нибудь заметной активности. До обеда в Bloomberg заключили сделок всего на $60 млн. При этом котировки оставались в очень узком коридоре 28,30-28,34 грн/$", - поясняет казначей.
Однако во второй половине ситуацию изменил выход на торги крупных покупателей. Под давлением дополнительного предложения котировки начали динамично двигаться вниз и к завершению сессии с расчетами TOD (день в день) опустились в коридор 28,21-28,23 грн/$.
Объем сделок в Bloomberg при этом возрос до $148, что, отмечает Золотько, ощутимо ниже среднедневных показателей.
По мнению банкира, ключевой причиной сегодняшнего укрепления гривны на межбанке стал резкий спад спроса на валюту. Особенно сильно дисбаланс предложения и спроса ощущался во второй половине торгов из-за указанного выше появления дополнительного предложения инвалюты.
Также поддержку гривне продолжали оказывать вчерашнее решение Нацбанка о повышении учетной ставки до 10%, а также гораздо более спокойный новостной фон.
В то же время негативные настроения инвесторов относительно украинских ценных бумаг не сильно изменились.
"Отток средств иностранных инвесторов из ОВГЗ продолжается. С начала недели их портфель сократился на 3,6 млрд грн. Доходность украинских евробондов с погашением в сентябре отошла от максимумов, однако все еще находится вблизи отметок 20%, что не позволяет говорить о смене настроений среди инвесторов", - рассказала о ситуации на рынках представитель Юнекс Банка.
На следующей неделе Золотько ожидает появления нового фактора давления на гривну: к геополитике добавятся выплаты НДС-возмещения экспортерам. Однако поддержку украинская нацвалюта получит благодаря приближающемуся периоду уплаты налогов, который увеличит спрос на гривневую ликвидность у бизнеса.
"Впрочем, степень влияния указанных факторов будет увеличиваться ближе к концу недели. В понедельник же, если новостной фон будет оставаться относительно спокойным, я жду постепенного укрепления гривны", - прогнозирует Золотько.
Она полагает, что торги понедельника пройдут в рамках 28,10-28,37 грн/$.
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