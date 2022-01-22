В пятницу гривна продолжила укрепляться на межбанке - те же процессы скорее всего будут происходить с курсом и в понедельник

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Официальный курс доллара на понедельник, 24 января, установлен Нацбанком на уровне 28,31 грн/$, что на 1 копейку ниже показателей пятницы.

Евро также подешевел на 1 копейку, до 32,1 грн/€.

Курс на межбанке

Хотя сессия пятницы началась неожиданно рано - первая сделка в терминале Bloomberg прошла сразу же после открытия торгов и по курсу 28,32 грн/$, то есть на уровне закрытия четверга - в дальнейшем торги проходили не очень активно.

Поспешность заключения первой сделки давала основания для обратного, однако в действительности сессия пятницы оказалась самой спокойной за последние две недели, рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

"Ни покупатели, ни продавцы валюты не проявляли сегодня сколько-нибудь заметной активности. До обеда в Bloomberg заключили сделок всего на $60 млн. При этом котировки оставались в очень узком коридоре 28,30-28,34 грн/$", - поясняет казначей.

Однако во второй половине ситуацию изменил выход на торги крупных покупателей. Под давлением дополнительного предложения котировки начали динамично двигаться вниз и к завершению сессии с расчетами TOD (день в день) опустились в коридор 28,21-28,23 грн/$.

Объем сделок в Bloomberg при этом возрос до $148, что, отмечает Золотько, ощутимо ниже среднедневных показателей.

По мнению банкира, ключевой причиной сегодняшнего укрепления гривны на межбанке стал резкий спад спроса на валюту. Особенно сильно дисбаланс предложения и спроса ощущался во второй половине торгов из-за указанного выше появления дополнительного предложения инвалюты.

Также поддержку гривне продолжали оказывать вчерашнее решение Нацбанка о повышении учетной ставки до 10%, а также гораздо более спокойный новостной фон.

В то же время негативные настроения инвесторов относительно украинских ценных бумаг не сильно изменились.

"Отток средств иностранных инвесторов из ОВГЗ продолжается. С начала недели их портфель сократился на 3,6 млрд грн. Доходность украинских евробондов с погашением в сентябре отошла от максимумов, однако все еще находится вблизи отметок 20%, что не позволяет говорить о смене настроений среди инвесторов", - рассказала о ситуации на рынках представитель Юнекс Банка.

На следующей неделе Золотько ожидает появления нового фактора давления на гривну: к геополитике добавятся выплаты НДС-возмещения экспортерам. Однако поддержку украинская нацвалюта получит благодаря приближающемуся периоду уплаты налогов, который увеличит спрос на гривневую ликвидность у бизнеса.

"Впрочем, степень влияния указанных факторов будет увеличиваться ближе к концу недели. В понедельник же, если новостной фон будет оставаться относительно спокойным, я жду постепенного укрепления гривны", - прогнозирует Золотько.

Она полагает, что торги понедельника пройдут в рамках 28,10-28,37 грн/$.