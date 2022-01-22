Финансовые новости
- |
- 22.01.22
- |
- 00:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ на этой неделе продал на межбанке $321 млн, купил - $20 млн
23:13 21.01.2022 |
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 17 по 21 января продал на межбанковском валютном рынке $321 млн, а купил - $20 млн.
Согласно данным НБУ, $171 млн регулятор продал с выбором лучшей цены, еще $150 млн - по единому курсу. Кроме того, центробанк купил с выбором лучшей цены $20 млн.
В целом с начала 2022 года Нацбанк купил в резервы $20 млн, продал - $751,7 млн.
"В последние дни спрос на валютный рынок снизился после всплеска, который наблюдался раньше. В частности, в пятницу предложение на валютном рынке преобладало над спросом так что для сглаживания чрезмерных колебаний Нацбанк уже выкупал валюту - в целом $20 млн", - прокомментировала ситуацию на рынке пресс-служба центробанка.
НБУ подчеркнул, что ключевой причиной всплеска спроса на валюту в начале года был именно психологический фактор, связанный с информационным фоном вокруг геополитического напряжения и реакция на него со стороны участников рынка.
Регулятор добавил, что дополнительным фактором стал сезонной и временный рост спроса на инвалюту из-за активизации бюджетных выплат в конце 2021 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Введет ли СНБО санкции против Волошина, Олейника и Сивковича
ТОП-НОВОСТИ
|Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ
|«Шашлыки на День Победы». Почему Зеленский борется с паникой, а не с Путиным
|Операция «я ваш приговор» провалилась: Кто будет спасать ситуацию
|НБУ повысил учетную ставку до 10% годовых
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В пятницу гривна продолжила укрепляться на межбанке - те же процессы скорее всего будут происходить с курсом и в понедельник
|НБУ на этой неделе продал на межбанке $321 млн, купил - $20 млн
|Депозитные ставки для физлиц 21.01.22
|Цель Нацбанка - сократить неработающие кредиты до 10%
|Дебютная сделка с еврооблигациями Украины заключена на Украинской бирже
|США выдвинули новые требования на 6 млн долларов по делу Коломойского и Боголюбова
|НБУ: Доля потребкредитования может вырасти более чем вдвое - до 10% ВВП
Это интересно
|Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного подразделения
|Илон Маск намерен заняться разработкой общего искусственного интеллекта
|Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra
|Китайская Tencent начала сканировать лица, не давая детям получить доступ к играм со «взрослых» аккаунтов
|Американские власти взялись за облачный сервис Alibaba
|В AnTuTu теперь есть тест батареи и зарядки
|Тепловые насосы Tesla Model 3 и Model Y не работают в сильные морозы