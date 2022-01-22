НБУ на этой неделе продал на межбанке $321 млн, купил - $20 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 17 по 21 января продал на межбанковском валютном рынке $321 млн, а купил - $20 млн.

Согласно данным НБУ, $171 млн регулятор продал с выбором лучшей цены, еще $150 млн - по единому курсу. Кроме того, центробанк купил с выбором лучшей цены $20 млн.

В целом с начала 2022 года Нацбанк купил в резервы $20 млн, продал - $751,7 млн.

"В последние дни спрос на валютный рынок снизился после всплеска, который наблюдался раньше. В частности, в пятницу предложение на валютном рынке преобладало над спросом так что для сглаживания чрезмерных колебаний Нацбанк уже выкупал валюту - в целом $20 млн", - прокомментировала ситуацию на рынке пресс-служба центробанка.

НБУ подчеркнул, что ключевой причиной всплеска спроса на валюту в начале года был именно психологический фактор, связанный с информационным фоном вокруг геополитического напряжения и реакция на него со стороны участников рынка.

Регулятор добавил, что дополнительным фактором стал сезонной и временный рост спроса на инвалюту из-за активизации бюджетных выплат в конце 2021 года.

