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Цель Нацбанка - сократить неработающие кредиты до 10%
Национальный банк преследует цель до конца 2024 года сократить уровень неработающих кредитов (NPL) в банках до 10%.
Об этом на форуме «2022 - пора кредитовать» сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко, сообщает корреспондент Укринформа.
"2021 год является еще одним годом динамичного сокращения плохих портфелей в банках. По состоянию на 1 декабря 2021 года уровень плохих кредитов снизился до 30,7% по сравнению с 48,4% на начало 2020 года. Наша цель - на конец 2024 года выйти с показателем не более 10%", - сказал Шевченко.
Он также отметил, что, несмотря на коронакризис, уровень плохих кредитов в банках не рос, а уменьшался.
Как сообщал Укринформ, в марте 2021 года Национальный банк Украины начал ежемесячно обнародовать статистические данные о распределении неработающих кредитов, предоставленных предприятиям в национальной и иностранной валюте, по размеру субъекта хозяйствования и видам экономической деятельности.
По данным Нацбанка, доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках снизилась с 48,4% (на 1 января 2020 г.) до 41% (на 1 января 2021 г.).
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