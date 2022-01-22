Дебютная сделка с еврооблигациями Украины заключена на Украинской бирже

Первая в истории сделка по безадресным заявкам с облигациями государственного внешнего займа (еврооблигациями) Украины заключена в пятницу на Украинской бирже (УБ, Киев), сообщил организатор торговли.

УБ уточнила, что ее сторонами выступили брокерские фирмы "Смарт теам" (Green Candle Finance) и "БТС Брокер".

Накануне Green Candle сообщила о выставлении твердых котировок на покупку и продажу по двум самым "коротким" выпускам евроблигаций Украины – с погашением 1 сентября 2022 и 2023 годов – на двух биржах: УБ и ПФТС.

CEO инвестгруппы Green Candle Александр Куликов уточнил в Facebook, что по евробондам-2022 доходность покупки 13,5%, продажи – 11,5%, по евробондам-2023 – соответственно 13% и 11%, объем позиций – до 500 облигаций.

В свою очередь УБ отметила, что сделки возможны от 1 облигации (курс покупки-продажи в системе – около $1 тыс.) благодаря способности проводить такие операции депозитария Нацбанка. Биржа также назвала среди преимуществ еврооблигаций Украины более высокие ставки, чем по валютным депозитам в банке или валютным ОВГЗ, погашение и выплату купона в долларах США, отсутствие налога на доходы физлиц и военного сбора, а также возможность заключения сделок репо.

Согласно представленным биржей котировкам, спред составляет 1-2%.