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НБУ: Доля потребкредитования может вырасти более чем вдвое - до 10% ВВП
Доля потребительского кредитования может вырасти более чем вдвое - до 10% ВВП, сообщил заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук.
"Остается довольно перспективным сегмент потребкредитования. В последнем отчете о финансовой стабильности мы оценивали потенциал этого рынка. Считаем, что объемы потребкредитования могут спокойно вырасти до 10% ВВП (сейчас они менее 5% ВВП)", - сказал он в ходе форума "2022 - время кредитовать" в пятницу в Киеве.
Николайчук добавил, что основная задача центробанка - обеспечить такой темп роста портфеля потребкредитов, чтобы он не подвергал угрозам финансовую стабильность страны.
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