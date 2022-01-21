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Фунт стерлингов дешевеет к доллару на ряде данных по Великобритании
12:40 21.01.2022 |
Курс фунта стерлингов снижается в пятницу днем по отношению к доллару на макроэкономической статистике по Британии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.39 EET курс фунта к доллару снижался до 1,3571 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3595 доллара.
Курс евро к доллару рос до 1,1343 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,131 доллара. Курс доллара к иене снижался до 113,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 114,09 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 95,61 пункта.
Трейдеры обратили внимание на слабую статистику из Великобритании. Объем розничных продаж в стране в декабре снизился в месячном выражении на 3,7%, а в годовом - на 0,9%. Аналитики прогнозировали снижение месячного показателя лишь на 0,6%, а в годовом выражении ожидали роста на 3,4%.
"Даже после снятия ковидных ограничений количество покупателей вряд ли вернется к допандемическим временам, учитывая, что смешанный тип работы быстро становится нормой, а бюджеты домохозяйств сокращаются", - заявила газете Wall Street Journal аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter).
Кроме того, индекс доверия потребителей к экономике страны снизился до минус 19 пунктов при прогнозе снижения лишь до минус 15 пунктов.
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