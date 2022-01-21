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Справочный курс гривны 21 января пониже на 2,86 коп до 28,3254 грн/$1
12:36 21.01.2022 |
Национальный банк 21 января понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.86 коп. до 28,3254 UAH/USD.
|Показатель
|20.01.2022
|21.01.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2968
|28.3254
|0.1
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