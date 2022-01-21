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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 21.01.2022
11:08 21.01.2022 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 21 января 2022
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк Сич
|28,3000
|Коминвестбанк
|28,2500
|Ощадбанк
|28,2400
|Укрэксимбанк
|28,3700
|Креди Агриколь
|28,2200
|Пивденный
|28,4000
|Приватбанк
|28,2000
|Укрстройинвестбанк
|28,4000
|Глобус
|28,2000
|Банк Сич
|28,4200
|Аккордрбанк
|28,2000
|OTP Bank
|28,4300
|OTP Bank
|28,2000
|Креди Агриколь
|28,4300
|Альфа-банк
|28,1800
|Банк инвестиций и сбережений
|28,4500
|Укрэксимбанк
|28,1700
|Альфа-банк
|28,4800
|Банк инвестиций и сбережений
|28,1500
|Аккордрбанк
|28,5000
|Укрстройинвестбанк
|28,1000
|Глобус
|28,5000
|Украинский Капитал
|28,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Пивденный
|28,0000
|Ощадбанк
|28,5300
|Коминвестбанк
|27,9000
|Приватбанк
|28,5714
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|OTP Bank
|32,0000
|Коминвестбанк
|32,0000
|Укрстройинвестбанк
|31,9500
|Банк Сич
|32,1500
|Креди Агриколь
|31,9200
|Банк инвестиций и сбережений
|32,2000
|Альфа-банк
|31,9100
|Укрэксимбанк
|32,2000
|Приватбанк
|31,9000
|Креди Агриколь
|32,2300
|Аккордрбанк
|31,9000
|Пивденный
|32,2500
|Ощадбанк
|31,8800
|OTP Bank
|32,3000
|Банк Сич
|31,8500
|Глобус
|32,3000
|Глобус
|31,8000
|Альфа-банк
|32,3100
|Банк инвестиций и сбережений
|31,8000
|Укрстройинвестбанк
|32,3500
|Укрэксимбанк
|31,7500
|Приватбанк
|32,3625
|Пивденный
|31,7000
|Ощадбанк
|32,3800
|Коминвестбанк
|31,7000
|Аккордрбанк
|32,4000
|Украинский Капитал
|31,5000
|Украинский Капитал
|32,5000
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