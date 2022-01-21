Финансовые новости
- |
- 21.01.22
- |
- 11:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Bitcoin рухнул на фоне возможного полного запрета криптовалют в России
08:27 21.01.2022 |
Вчера Банк России озвучил свою позицию о регулировании криптовалют в России, и позиция эта проста - тотальный запрет, в том числе и майнинга. На этом фоне курс главной криптовалюты мира сильно упал: если еще вчера днем он доходил до 43 000 долларов за 1 BTC, то уже сегодня утром снижался до 38 300 долларов. На момент написания новости за 1 BTC дают 38 800 долларов.
Вместе с Bitcoin падают и другие криптовалюты, причем падают сильнее. Так, курс Ethereum разом снизился почти на 8,5% (за 1 ETH дают сейчас около 2850 долларов), Binance Coin, Cardano и Avalanche снизились более, чем на 9%. В топ-10 меньше всего теряет Terra - около 4,5%.
В целом за сутки капитализация рынка снизилась на 7,45% - до 1,83 триллиона долларов. И это существенное падение.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Введет ли СНБО санкции против Волошина, Олейника и Сивковича
ТОП-НОВОСТИ
|Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ
|«Шашлыки на День Победы». Почему Зеленский борется с паникой, а не с Путиным
|Операция «я ваш приговор» провалилась: Кто будет спасать ситуацию
|НБУ повысил учетную ставку до 10% годовых
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 21.01.2022
|У monobank появятся банкоматы
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 20.01.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.01.22
|Остаток средств на корсчетах банков 21.01.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.01.2022
Это интересно
|Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra
|Китайская Tencent начала сканировать лица, не давая детям получить доступ к играм со «взрослых» аккаунтов
|Американские власти взялись за облачный сервис Alibaba
|В AnTuTu теперь есть тест батареи и зарядки
|Тепловые насосы Tesla Model 3 и Model Y не работают в сильные морозы
|Intel тоже хочет свой продукт для майнинга Bitcoin. Компания готовит ASIC Bonanza Mine
|Microsoft покупает Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Это крупнейшая сделка в индустрии видеоигр