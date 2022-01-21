Bitcoin рухнул на фоне возможного полного запрета криптовалют в России

Вчера Банк России озвучил свою позицию о регулировании криптовалют в России, и позиция эта проста - тотальный запрет, в том числе и майнинга. На этом фоне курс главной криптовалюты мира сильно упал: если еще вчера днем он доходил до 43 000 долларов за 1 BTC, то уже сегодня утром снижался до 38 300 долларов. На момент написания новости за 1 BTC дают 38 800 долларов.

Вместе с Bitcoin падают и другие криптовалюты, причем падают сильнее. Так, курс Ethereum разом снизился почти на 8,5% (за 1 ETH дают сейчас около 2850 долларов), Binance Coin, Cardano и Avalanche снизились более, чем на 9%. В топ-10 меньше всего теряет Terra - около 4,5%.

В целом за сутки капитализация рынка снизилась на 7,45% - до 1,83 триллиона долларов. И это существенное падение.







