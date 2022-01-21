Золото 21 января слабо дешевеет перед заседанием ФРС США

Цена золота в пятницу утром незначительно снижается в ожидании заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,2%, или на 0,5 доллара, до 1842,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,6%, до 24,562 доллара за унцию.

По словам аналитиков Phillip Futures, которые приводит газета Wall Street Journal, внимание трейдеров смещается на заседание ФРС, запланированное на 25-26 января. Повышения базовой ставки большинство аналитиков ожидают в марте.

Ужесточение монетарной политики ФРС может укрепить курс доллара, что негативно скажется на котировках золота.