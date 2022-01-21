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Золото 21 января слабо дешевеет перед заседанием ФРС США
08:15 21.01.2022 |
Цена золота в пятницу утром незначительно снижается в ожидании заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,2%, или на 0,5 доллара, до 1842,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,6%, до 24,562 доллара за унцию.
По словам аналитиков Phillip Futures, которые приводит газета Wall Street Journal, внимание трейдеров смещается на заседание ФРС, запланированное на 25-26 января. Повышения базовой ставки большинство аналитиков ожидают в марте.
Ужесточение монетарной политики ФРС может укрепить курс доллара, что негативно скажется на котировках золота.
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