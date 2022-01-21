Финансовые новости
- |
- 21.01.22
- |
- 11:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 21 января дешевеет к евро и иене на данных по рынку труда США
08:03 21.01.2022 |
Курс доллара в пятницу утром снижается к другим основным мировым валютам после публикации данных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.40 EET курс евро к доллару растет до 1,1322 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,131 доллара. Курс доллара к иене снижается до 113,83 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 114,09 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,02%, до 95,71 пункта.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 января, неожиданно выросло на 55 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 286 тысяч. Кроме того, инвесторы обратили внимание на статистику по продажам жилья на вторичном рынке США в декабре, которые упали больше прогноза - на 4,6%, до 6,18 миллиона.
На этом фоне также упала доходность десятилетних гособлигаций US Treasuries - до 1,77% с уровня предыдущего закрытия в 1,834%.
"Недавний рост числа обращений за пособием по безработице лежит в основе более широкого замедления, связанного с "омикроном", что влияет на доходность казначейских облигаций и снижает привлекательность доллара", - прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик Corpay Карл Шамотта (Karl Schamotta).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Введет ли СНБО санкции против Волошина, Олейника и Сивковича
ТОП-НОВОСТИ
|Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ
|«Шашлыки на День Победы». Почему Зеленский борется с паникой, а не с Путиным
|Операция «я ваш приговор» провалилась: Кто будет спасать ситуацию
|НБУ повысил учетную ставку до 10% годовых
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 21.01.2022
|У monobank появятся банкоматы
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 20.01.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.01.22
|Остаток средств на корсчетах банков 21.01.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.01.2022
Это интересно
|Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra
|Китайская Tencent начала сканировать лица, не давая детям получить доступ к играм со «взрослых» аккаунтов
|Американские власти взялись за облачный сервис Alibaba
|В AnTuTu теперь есть тест батареи и зарядки
|Тепловые насосы Tesla Model 3 и Model Y не работают в сильные морозы
|Intel тоже хочет свой продукт для майнинга Bitcoin. Компания готовит ASIC Bonanza Mine
|Microsoft покупает Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Это крупнейшая сделка в индустрии видеоигр