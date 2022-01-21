Доллар 21 января дешевеет к евро и иене на данных по рынку труда США

Курс доллара в пятницу утром снижается к другим основным мировым валютам после публикации данных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 EET курс евро к доллару растет до 1,1322 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,131 доллара. Курс доллара к иене снижается до 113,83 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 114,09 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,02%, до 95,71 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 января, неожиданно выросло на 55 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 286 тысяч. Кроме того, инвесторы обратили внимание на статистику по продажам жилья на вторичном рынке США в декабре, которые упали больше прогноза - на 4,6%, до 6,18 миллиона.

На этом фоне также упала доходность десятилетних гособлигаций US Treasuries - до 1,77% с уровня предыдущего закрытия в 1,834%.

"Недавний рост числа обращений за пособием по безработице лежит в основе более широкого замедления, связанного с "омикроном", что влияет на доходность казначейских облигаций и снижает привлекательность доллара", - прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик Corpay Карл Шамотта (Karl Schamotta).