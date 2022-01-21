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Повышение ключевой ставки НБУ не сильно впечатлило валютный рынок
23:43 20.01.2022 |
В ближайшие дни на него будет влиять ряд других факторов, совокупность которых обеспечат курсу гривны к доллару сильную волатильность.
Официальный курс доллара на пятницу, 21 января, установлен Нацбанком на уровне 28,32 грн/$, что на 8 копеек ниже показателей четверга.
Евро подешевел на 8 копеек, до 32,11 грн/€.
Курс на межбанке
Первая сделка на валютных торгах межбанка в четверг, 20 января, прошла по курсу 28,24 грн/$, что на 6 копеек ниже показателя закрытия среды. Однако в течение первого часа торгов котировки уверенно росли, преодолев еще до 10:00 отметку 28,3 грн/$.
Как объясняет директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, в целом торги четверга прошли на фоне очень значительной волатильности - траектория курса несколько раз меняла направление, а амплитуда колебаний достигала 10 копеек.
Максимальных значений дня - 28,39-28,41 грн/$ - котировки достигли незадолго до обеда.
"Рост был спровоцирован ситуативным всплеском спроса. К этому моменту объем торгов достиг внушительных $200 млн, а многочисленные покупатели быстро соглашались на растущие ценовые предложения продавцов", - назвала причину скачка котировок казначей.
Однако еще до обеда ситуация начала меняться. К этому моменту спрос ощутимо сократился, вследствие чего продавцы стали все чаще соглашаться на предложения покупателей - на них оказывал дополнительное давление грядущий пресс-брифинг Национального банка, где регулятор, как ожидалось, должен был принять решение о повышении ключевой ставки.
"На рынке практически не было сомнений в том, что регулятор пойдет на ужесточение монетарной политики. Но единого мнения относительно уровня повышения учетной ставки не было", - пояснила Золотько, указав, что на этом фоне в течение обеденного перерыва гривна быстро укреплялась на малоликвидном рынке.
С 13 до 14 часов в Bloomberg заключили сделок всего на $5 млн, а котировки при этом опустились до уровней 28,31-28,32 грн/$.
Впрочем, как отметила казначей, принятое НБУ решение повысить ставку на 1%, до 10%, произвело на рынок не слишком сильное впечатление.
"С одной стороны, большинство участников ожидало более мягких настроений в НБУ и прогнозировало рост на 0,5%. Однако при этом существовали опасения, что регулятор пойдет на более радикальное повышение учетной ставки (более 1%)", - рассказала о настроениях рынка банкир.
В результате этого фактора, а также незначительного увеличения спроса после обеда, на рынке возник новый виток роста котировок - но он продлился недолго. Достигнув уровней 28,37-28,39 грн/$, курс снова начала опускаться, а к завершению сессии с расчетами TOD (день в день) гривна/доллар торговались в коридоре 28,31-28,33 грн/$.
Суммарный объем торгов в Bloomberg в четверг достиг $284 млн. Это ниже показателей, бывших в последние полторы недели, и уже гораздо ближе к естественным уровням для межбанка, что может служить положительным сигналом для гривны.
В ближайшие дни высокая волатильность на межбанке будет сохраняться, полагают участники валютного рынка.
"Ситуативные всплески спроса и предложения, продолжающийся выход нерезидентов из ОВГЗ, анонсированные НБУ монетарные методы сковывания избыточной ликвидности обеспечат разнонаправленное движение котировок. Как и прежде, вероятны сильные реакции рынка на геополитические события и новости", - перечисляет факторы Золотько.
По ее мнению, торги пятницы пройдут в рамках 28,18-28,45 грн/$.
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