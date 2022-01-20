Паники на валютном рынке нет, агрессивную покупку демонстрируют только продавшие ОВГЗ нерезиденты - глава НБУ

"Мы не видим никаких признаков панического поведения", – сказал он в ходе брифинга в Киеве в четверг.
Только одна категория клиентов демонстрирует агрессивную покупку иностранной валюты – нерезиденты, которые продали ОВГЗ, добавил он.
"НБУ в минувшем году разрешил покупать валюту без обязательств... А мы видим около $11 млн в среднем на день (покупки валюты - ИФ). Если бы были признаки панического поведения, объем покупки без обязательств показал бы существенную тенденцию к росту, а так он находится на уровне декабря и ноября", – прокомментировал Шевченко.
Январь традиционно демонстрирует больший спрос на валюту, что связано с крупными бюджетными выплатами в декабре, добавил директор департамента открытых рынков Алексей Лупин.
"В декабре Минфин потратил 76 млрд грн, часть этих средств через какое-то время пошла на валютный рынок", – отметил Лупин.
Эти два фактора спровоцировало рост спроса на валютном рынке в январе, подытожил он.