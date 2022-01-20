Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2022г. с 5% до 7,7%

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7% в связи с реализацией проинфляционных факторов.

"Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7% (...) Постепенному понижению инфляции будут способствовать усиление монетарной политики НБУ, коррекция мировых цен на сырьевые товары, влияние рекордных прошлогодних урожаев. (...) Ожидается, что базовая инфляция в последующие годы замедлится до около 4%", – сообщается на сайте Нацбанка в четверг.

Указывается, что рост утихомиривания мирового инфляционного всплеска и исчерпание последствий пандемии будет иметь дополнительное влияние и отразится в более существенной коррекции цен на сырье, продовольствие и логистику.

По оценкам Нацбанка, инфляционная динамика в течение 2022 года будет достаточно волатильной из-за эффектов базы сравнения, а инфляционный всплеск будет более длительным, чем предполагалось ранее.

"Ввиду мощности проинфляционных факторов и необходимости дальнейшей поддержки постпандемического восстановления экономики, возвращение инфляции в целевой диапазон 5% ± 1 в. п. при соблюдении заложенных в базовый сценарий монетарных условий предусматривается в середине 2023 года", – указано в сообщении.

Как сообщалось, НБУ в октябрьском прогнозе ожидал возвращения инфляции к 5% под конец 2022 года.