Курс евро 20 января растет по отношению к доллару

Курс евро в четверг днем всё ещё несколько растет по отношению к доллару после выхода данных о рекордном за 30 лет ускорении инфляции в еврозоне, что может вызвать наконец переход Европейского центробанка (ЕЦБ) к ужесточению монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.05 EET курс евро к доллару увеличивается до 1,1345 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1341 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 114,31 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 114,32 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимается на 0,05%, до 95,56 пункта.

Европейские инвесторы оценивают данные инфляции в еврозоне, которая по итогам прошедшего года ускорилась до максимума с 1991 года - 5%. А только за декабрь потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,4%.

Ускорение инфляции может способствовать повышению учётной ставки Европейским центробанком, что при прочих равных подтолкнет курс евро к росту.

Далее в четверг валютные инвесторы также будут следить за данным из США. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 15 января, сократилось на 10 тысяч по сравнению с показателем предшествовавшей недели - до 220 тысяч.