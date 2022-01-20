Финансовые новости
- |
- 20.01.22
- |
- 13:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 19.01.22
10:58 20.01.2022 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 19 января.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|13.01
|40450.0 (8.0)
|-
|14.01
|45508.0 (8.0)
|55147.0 (9.0; 14)
|17.01
|41691.0 (8.0)
|-
|18.01
|35800.0 (8.0)
|-
|19.01
|37811.0 (8.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд отпустил Порошенко под личные обязательства с изъятием паспорта, политик заявил о препятствовании его деятельности
|Михаил Жернаков: Избрание главы САП может затянуться еще на год
|Нормандско-вашингтонский формат: Для чего Блинкен едет в Киев
|Как Зеленский покорил цены на газ. Олигархи снова проиграли?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые биржи АТР 20 января закрылись в основном ростом
|Справочный курс гривны 20 января повышен на 10,19 коп до 28,2968 грн/$1
|Криптовалюты дешевеют с начала 2022 г на ожиданиях ужесточения монетарной политики ФРС
|Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного подразделения
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 19.01.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.01.22
Это интересно
|Microsoft покупает Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Это крупнейшая сделка в индустрии видеоигр
|Twitter расширит свою функцию, позволяющую пользователям отмечать фейки
|Корейские регуляторы утверждают, что экспансия электромобилей вызывает рост количества отзывных кампаний
|В Южной Корее разработан материал катода для литиевых аккумуляторов, позволяющий удвоить плотность хранения заряда
|Подрядчик Dell, Apple и Amazon остановил производство на Тайване из-за нового витка пандемии
|Босс Rolls-Royce объяснил, как коронавирус помог продажам марки
|TSMC и MediaTek в этом году собираются нанять не менее 10 тысяч инженеров