Золото 20 января коррекционно дешевеет

Стоимость золота в четверг утром коррекционно снижается после достижения двухмесячного максимума днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.52 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,2%, или на 3,7 доллара - до 1839,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,02%, до 24,233 доллара за унцию.

Золото коррекционно дешевеет в четверг утром после того, как его цена в среду превысила 1844,25 доллара за тройскую унцию впервые с 22 ноября 2021 года.

Кроме того, снижению цены на золото способствует рост доходности десятилетних US Treasuries до 1,859% с уровня предыдущего закрытия в 1,827%.

В среду рост цен на золото был связан с падением доходности 10-летних казначейских облигаций, отмечают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal. "В то же время первые шесть месяцев цикла ужесточения ФРС в целом негативны для доллара, что может обеспечить постоянную поддержку золоту", - добавили эксперты.