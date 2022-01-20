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Доллар 20 января торгуется разнонаправленно к евро и иене
08:11 20.01.2022 |
Доллар в четверг утром торгуется без единой динамики по отношению к другим основным мировым валютам перед выходом ряда макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.21 EET курс евро к доллару рос до 1,1348 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1341 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 114,48 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 114,32 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,06%, до 95,57 пункта.
В четверг инвесторы ожидают публикации ряда макроэкономических данных по США в надежде сформировать представление о дальнейших действиях Федеральной резервной системы.
В частности, выйдет статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 января. Аналитики полагают, что число заявок сократилось на 10 тысяч по сравнению с предыдущей неделей - до 220 тысяч.
Кроме того, трейдеры ожидают доклад о количестве сделок купли-продажи вторичного жилья в США в декабре. Аналитики прогнозируют, что показатель снизился на 0,3% по сравнению с ноябрем и составил 6,44 миллиона сделок.
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