Доллар 20 января торгуется разнонаправленно к евро и иене

Доллар в четверг утром торгуется без единой динамики по отношению к другим основным мировым валютам перед выходом ряда макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.21 EET курс евро к доллару рос до 1,1348 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1341 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 114,48 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 114,32 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,06%, до 95,57 пункта.

В четверг инвесторы ожидают публикации ряда макроэкономических данных по США в надежде сформировать представление о дальнейших действиях Федеральной резервной системы.

В частности, выйдет статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 января. Аналитики полагают, что число заявок сократилось на 10 тысяч по сравнению с предыдущей неделей - до 220 тысяч.

Кроме того, трейдеры ожидают доклад о количестве сделок купли-продажи вторичного жилья в США в декабре. Аналитики прогнозируют, что показатель снизился на 0,3% по сравнению с ноябрем и составил 6,44 миллиона сделок.