Немного успокоившаяся новостная повестка моментально отобразилась на курсе гривны

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

А если геополитика не будет мешать гривне и завтра, то поддержка НБУ и отложенного спроса обеспечат ей дополнительное усиление.

Официальный курс доллара на четверг, 20 января, установлен Нацбанком на уровне 28,4 грн/$, что на 1 копейку ниже показателей среды.

Евро подешевел сразу на 15 копеек, до 32,19 грн/€.

Курс на межбанке

Межбанковские валютные торги в среду, 19 января, прошли для украинской нацвалюты очень позитивно.

Как объяснила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, невзирая на относительно крупное погашение старых выпусков ОВГЗ, котировки пары доллар/гривна не смогли приблизиться к максимуму вторника в 28,52 грн/$.

"Более того, во второй половине дня на торгах установился устойчивый тренд на укрепление гривны", - констатирует казначей.

При этом первая сделка дня в терминале Bloomberg прошла по курсу 28,37 грн/$. После быстрой коррекции в зону 28,32-28,34 грн/$ на торгах закрепился устойчивый восходящий тренд.

Существенного дисбаланса спроса и предложения при этом не наблюдалось: покупатели проявляли чуть большую активность, но значительного дефицита валюты на рынке не было, рассказывает Золотько.

По ее словам, ближе к 11:00 котировки достигли коридора 28,4-28,44 грн/$. В этом диапазоне сделки заключались вплоть до окончания обеда. Однако во второй половине дня спрос начал ощутило сокращаться, что привело к плавному снижению котировок.

В итоге сессия на условиях TOD (с расчетами день в день) завершилась в рамках 28,34-28,36 грн/$. Уже в ходе торгов на условиях TOM (с расчетами на следующий рабочий день) котировки опустились до 28,27-28,3 грн/$.

Объем торгов в Bloomberg в среду сократился до $265 млн, что значительно ниже показателей последних нескольких сессий. Хотя и гораздо выше среднедневных.

"Учитывая, что сегодня НБУ участия в торгах не принимал, это свидетельствует об ощутимом увеличении объема предложения иностранной валюты на рынке: сегодня активизировались с продажами валютной выручки экспортеры, продавали валюту с позиции банки, особенно те из них, которые активно участвовали в игре на повышение в последние дни", - рассказывает о ходе торгов Золотько.

Кроме вышеуказанного, курсовому развороту в среду способствовал более мягкий новостной фон. Рынки среагировали на него по многим направлениям, в частности, снизилась доходность украинских еврооблигаций: для евробондов с погашением в сентябре 2022 года она упала с максимальных значений на уровне 26% до 17-19%.

На данный момент сложно сказать, насколько долгосрочными окажутся тенденции к укреплению гривны. Тем не менее при условии по крайней мере нейтральной новостной повестки в четверг гривна получит дополнительную поддержку от Нацбанка, который объявит о повышении учетной ставки.

Однако и без этого события у гривны есть достаточный потенциал для укрепления.

"Главным образом за счет сформированного в середине января отложенного предложения. И все же, повторюсь, определять вектор курсового движения в ближайшие дни будет не экономическая, а геополитическая повестка", - подчеркнула Золотько.

По ее оценкам, в четверг торги на межбанке будут проходить в рамках 28,16-28,45 грн/$.