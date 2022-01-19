Курсы евро и фунта к доллару растут 19 января после выхода статистики

Курсы евро и фунта стерлингов растут по отношению к доллару в среду днем после публикации данных о высокой инфляции в Германии и Великобритании по итогам года, что может вызвать внеплановое ужесточение монетарной политики регуляторами этих стран, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.38 EET курс евро к доллару растёт до 1,1347 доллара за евро в 1,1325 доллара, курс фунта к доллару - до 1,3623 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3594 доллара.

В то же время курс доллара к иене также снижается - до 114,55 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 114,61 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,16%, достигая 95,58 пункта.

Валютные инвесторы в среду днем оценивают данные о неожиданном даже для аналитиков ускорении инфляции в Германии и Великобритании, которые могут способствовать ужесточению монетарной политики центробанками стран, что позитивно для соответствующих валют.

Инфляция в Германии в прошлом году, по окончательной оценке, ускорилась до 5,3% с 5,2% месяцем ранее. Таким образом, показатель стал максимальным с 1992 года.

Кроме того, ещё больший всплеск инфляции зафиксирован в Великобритании. Показатель вырос до 5,4% с 5,1% месяцем ранее и достиг максимального значения также с 1992 года. Аналитики ожидали годовую инфляцию на уровне 5,2%.