Стоимость золота 19 января почти не меняется на противоречивом фоне

Стоимость золота в среду утром почти не меняется под воздействием ряда факторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex остаётся на уровне предыдущего закрытия в 1812,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,17%, до 23,453 доллара за унцию.

С одной стороны, золото находится под давлением роста доходности гособлигаций США, который делает драгоценный металл менее привлекательным для покупки в качестве альтернативных "надёжных" сбережений. Доходность десятилетних US Treasuries выросла до 1,879% с уровня предыдущего закрытия в 1,868%.

С другой стороны, инвесторы сохраняют опасения по поводу распространения штамма коронавируса "омикрон", который снижает аппетит к риску и подталкивает инвесторов к покупке актива-убежища.

"Сегодняшнее утреннее повышение доходности может оказать давление на цены низкодоходного драгоценного металла, в то время как глобальные экономические риски, связанные со штаммом "омикрон", могут способствовать покупке золота в качестве убежища", - цитирует газета Wall Street Journal опрошенных аналитиков.