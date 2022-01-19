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Стоимость золота 19 января почти не меняется на противоречивом фоне
08:29 19.01.2022 |
Стоимость золота в среду утром почти не меняется под воздействием ряда факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.27 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex остаётся на уровне предыдущего закрытия в 1812,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,17%, до 23,453 доллара за унцию.
С одной стороны, золото находится под давлением роста доходности гособлигаций США, который делает драгоценный металл менее привлекательным для покупки в качестве альтернативных "надёжных" сбережений. Доходность десятилетних US Treasuries выросла до 1,879% с уровня предыдущего закрытия в 1,868%.
С другой стороны, инвесторы сохраняют опасения по поводу распространения штамма коронавируса "омикрон", который снижает аппетит к риску и подталкивает инвесторов к покупке актива-убежища.
"Сегодняшнее утреннее повышение доходности может оказать давление на цены низкодоходного драгоценного металла, в то время как глобальные экономические риски, связанные со штаммом "омикрон", могут способствовать покупке золота в качестве убежища", - цитирует газета Wall Street Journal опрошенных аналитиков.
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