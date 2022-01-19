Финансовые новости
- |
- 19.01.22
- |
- 04:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Несмотря на резкий рост курса доллара на межбанке в первой половине дня, после этого гривна несколько укрепилась
23:18 18.01.2022 |
Официальный курс доллара на среду, 19 января, установлен Нацбанком на уровне 28,41 грн/$, что на 29 копеек выше показателей вторника.
Евро также подорожал на 29 копеек, до 32,34 грн/€.
Курс на межбанке
Торги на межбанке во вторник, 18 января, стартовали с динамичного роста котировок. Доллар после открытия на уровне 28,3-28,35 грн/$ к 10:00 достиг коридора 27,36-27,38 грн/$, рассказывает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.
Нацбанк принимал участие в сессии с самого утра, но при этом не выставил крупный ордер на продажу доллара, а точечно закрывал самые дорогие "биды". Но дисбаланс на рынке был столь существенным, что котировки все равно продолжали динамично расти.
Максимальных значений дня - 28,52 грн/$ - они достигли около 13:00. Объем торгов к этому моменту достиг $285 млн.
Однако крайне слабая активность в обеденный перерыв и выход на торги в этот период нескольких продавцов не только остановили дальнейший рост курса, но вызвали существенную коррекцию.
"Как только котировки начали двигаться вниз, тренд поддержали спекулятивно настроенные участники торгов, которые своими продажами ускорили снижение котировок. К 14 часам пара гривна/доллар торговалась в диапазоне 28,43-28,45 грн/$", - говорит казначей.
Во второй половине дня активность на торгах сократилась до минимума: за оставшиеся полтора часа в сессии TOD (с расчетами день в день) в Bloomberg прошло сделок всего на $20 млн.
Спрос значительно сократился, спрэд между "бидами" и "офферами" вырос до 4-5 копеек - на торгах остались преимущественно спекулятивно настроенные участники, и среди них не было четкого понимания относительно дальнейшего движения курса.
"При этом желания продать оказалось чуть больше, что на малоактивном рынке привело к резкому снижению котировок", - отметила Золотько.
Последняя сделка в Bloomberg на торгах TOD прошла по курсу 28,355 грн/$.
Уже в ходе сессии TOM (с поставками валюты на следующий рабочий день, в среду) котировки немного выросли, до отметок 27,36-27,39 грн/$, но в целом вторая половина дня ознаменовалась глубокой коррекцией курса.
Во второй половине дня НБУ не принимал участия в торгах. Оценить объем его интервенций за всю сессию невозможно из-за тактики по удовлетворению отдельных заявок покупателей, объясняет банкир.
Суммарный же объем торгов в Bloomberg во вторник вырос до $359 млн. Впрочем, это уже привычный уровень для сессий последней недели.
Рост котировок в первой половине вторника, как и ранее, провоцировался покупками нерезидентов и импортеров, но к ним также добавился фактор повышенной активности спекулятивно настроенных участников рынка.
Между тем спекулянты стали ключевой причиной коррекции курса во второй половине дня. Указав на это, Золотько сделала предположение, что нисходящий тренд вряд ли сохранится на торгах надолго.
С одной стороны, неисчерпанным остается потенциал повышенного спроса на валюту со стороны нерезидентов, которые продолжают выходить из украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).
"Кроме того, завтра Минфину предстоит выплатить инвесторам по старым выпускам внутренних гособлигаций 3,8 млрд грн. Часть этих средств попадет на валютный рынок в виде дополнительного спроса. Тем не менее, сегодняшняя коррекция - безусловно положительный сигнал для гривны", - считает казначей Юнекс Банка.
Хотя в начале торгов среды Золотько считает вероятным небольшое снижение котировок, но в целом она ожидает преобладание восходящего курсового тренда.
По ее оценкам, сессия среды пройдет в рамках 28,26-28,57 грн/$.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину и в ФРГ состоится 18-20 января
|Зеленский против Порошенко. Чего ждать 19 января
|Единая оппозиция: Почему украинские политсилы пока не могут объединиться против Зеленского
|Печерский районный суд Киева огласит решение по избранию меры пресечения 19 января - Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Несмотря на резкий рост курса доллара на межбанке в первой половине дня, после этого гривна несколько укрепилась
|Падение евробондов Украины во вторник приостановилось, акции продолжили снижение
|Объем продаж гривневых ОВГЗ упал до 119 млн грн, Минфин сохранил ставки
|Центробанк Швейцарии провел успешное тестирование оптовой CBDC
|Депозитные ставки для физлиц 18.01.22
|Доллар укрепляется 18 января на перспективах повышения ставки ФРС
Это интересно
|Британская World Mobile привезла на Занзибар интернет на дирижаблях
|LG и Samsung не собираются по примеру Sony выпускать электромобили самостоятельно
|Капитализация Ford впервые достигла $100 млрд на волне интереса к электрификации транспорта
|Samsung впервые в мире продемонстрировала вычисления в памяти на базе MRAM — она открывает путь к ИИ нового поколения
|Baby Shark — первое видео на YouTube, которое набрало более 10 миллиардов просмотров
|Северокорейских хакеров обвиняют в краже криптовалют на сумму $400 млн за год
|SpaceX запустила украинский спутник в космос