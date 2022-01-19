Несмотря на резкий рост курса доллара на межбанке в первой половине дня, после этого гривна несколько укрепилась

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Официальный курс доллара на среду, 19 января, установлен Нацбанком на уровне 28,41 грн/$, что на 29 копеек выше показателей вторника.

Евро также подорожал на 29 копеек, до 32,34 грн/€.

Курс на межбанке

Торги на межбанке во вторник, 18 января, стартовали с динамичного роста котировок. Доллар после открытия на уровне 28,3-28,35 грн/$ к 10:00 достиг коридора 27,36-27,38 грн/$, рассказывает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

Нацбанк принимал участие в сессии с самого утра, но при этом не выставил крупный ордер на продажу доллара, а точечно закрывал самые дорогие "биды". Но дисбаланс на рынке был столь существенным, что котировки все равно продолжали динамично расти.

Максимальных значений дня - 28,52 грн/$ - они достигли около 13:00. Объем торгов к этому моменту достиг $285 млн.

Однако крайне слабая активность в обеденный перерыв и выход на торги в этот период нескольких продавцов не только остановили дальнейший рост курса, но вызвали существенную коррекцию.

"Как только котировки начали двигаться вниз, тренд поддержали спекулятивно настроенные участники торгов, которые своими продажами ускорили снижение котировок. К 14 часам пара гривна/доллар торговалась в диапазоне 28,43-28,45 грн/$", - говорит казначей.

Во второй половине дня активность на торгах сократилась до минимума: за оставшиеся полтора часа в сессии TOD (с расчетами день в день) в Bloomberg прошло сделок всего на $20 млн.

Спрос значительно сократился, спрэд между "бидами" и "офферами" вырос до 4-5 копеек - на торгах остались преимущественно спекулятивно настроенные участники, и среди них не было четкого понимания относительно дальнейшего движения курса.

"При этом желания продать оказалось чуть больше, что на малоактивном рынке привело к резкому снижению котировок", - отметила Золотько.

Последняя сделка в Bloomberg на торгах TOD прошла по курсу 28,355 грн/$.

Уже в ходе сессии TOM (с поставками валюты на следующий рабочий день, в среду) котировки немного выросли, до отметок 27,36-27,39 грн/$, но в целом вторая половина дня ознаменовалась глубокой коррекцией курса.

Во второй половине дня НБУ не принимал участия в торгах. Оценить объем его интервенций за всю сессию невозможно из-за тактики по удовлетворению отдельных заявок покупателей, объясняет банкир.

Суммарный же объем торгов в Bloomberg во вторник вырос до $359 млн. Впрочем, это уже привычный уровень для сессий последней недели.

Рост котировок в первой половине вторника, как и ранее, провоцировался покупками нерезидентов и импортеров, но к ним также добавился фактор повышенной активности спекулятивно настроенных участников рынка.

Между тем спекулянты стали ключевой причиной коррекции курса во второй половине дня. Указав на это, Золотько сделала предположение, что нисходящий тренд вряд ли сохранится на торгах надолго.

С одной стороны, неисчерпанным остается потенциал повышенного спроса на валюту со стороны нерезидентов, которые продолжают выходить из украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

"Кроме того, завтра Минфину предстоит выплатить инвесторам по старым выпускам внутренних гособлигаций 3,8 млрд грн. Часть этих средств попадет на валютный рынок в виде дополнительного спроса. Тем не менее, сегодняшняя коррекция - безусловно положительный сигнал для гривны", - считает казначей Юнекс Банка.

Хотя в начале торгов среды Золотько считает вероятным небольшое снижение котировок, но в целом она ожидает преобладание восходящего курсового тренда.

По ее оценкам, сессия среды пройдет в рамках 28,26-28,57 грн/$.