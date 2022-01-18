Падение евробондов Украины во вторник приостановилось, акции продолжили снижение

Ситуация на рынке еврооблигаций Украины, которые за три предыдущих торговых дня сильно подешевели на усиливающихся опасениях по поводу возможного нападения со стороны России, во вторник стабилизировалась, курс бумаг даже немного подрос.

По информации Bloomberg на 18:00 по Киеву, доходность к погашению по наиболее "коротким" бумагам (с погашением в сентябре этого года) снизилась с 26,5% до 23,5%.

Еврооблигации с погашением в 2023-2024 годах показали снижение доходности на 0,2 и 0,4 процентного пункта соответственно, примерно до 16,1% и 15,6%, бумаги с погашением в 2025-2026 годах - на 0,6-0,5 п.п., примерно до 13,9% и 12,6% соответственно.

Доходность бумаг с погашением в 2027 году осталась на уровне чуть ниже 12%, тогда как самые "длинные" еврооблигации - с погашением в 2032 году - теперь имеют доходность к погашению 10,5% вместо 11% годовых накануне.

В то же время ВВП-варранты Украины вновь подешевели, хотя всего на 1 п.п., и теперь котируются по цене около 73,5% номинала.

В то же время снижение котировок большинства акций украинских компаний на зарубежных площадках во вторник продолжилось. В частности, курс котирующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE) акций горнорудной компании Ferrexpo, железорудные активы которой расположены в Полтавской области, после падения на 10,7% в пятницу и на 4% в понедельник снизился во вторник еще на 4,8%.

Подешевевшие накануне более чем на 10% акции нефтегазовой компании Enwell Energy потеряли в цене еще 7,8%, бумаги крупнейшего в стране производителя курятины МХП просели на 2,3%.

На Варшавской фондовой бирже (WSE) лидером падения стали бумаги агрохолдингов "Астарта" - 5,5% и "Агротон" - 5,1%, тогда как курс акций "Кернела" снизился лишь на 0,9%.