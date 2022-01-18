Падение евробондов Украины во вторник приостановилось, акции продолжили снижение

По информации Bloomberg на 18:00 по Киеву, доходность к погашению по наиболее "коротким" бумагам (с погашением в сентябре этого года) снизилась с 26,5% до 23,5%.
Еврооблигации с погашением в 2023-2024 годах показали снижение доходности на 0,2 и 0,4 процентного пункта соответственно, примерно до 16,1% и 15,6%, бумаги с погашением в 2025-2026 годах - на 0,6-0,5 п.п., примерно до 13,9% и 12,6% соответственно.
Доходность бумаг с погашением в 2027 году осталась на уровне чуть ниже 12%, тогда как самые "длинные" еврооблигации - с погашением в 2032 году - теперь имеют доходность к погашению 10,5% вместо 11% годовых накануне.
В то же время ВВП-варранты Украины вновь подешевели, хотя всего на 1 п.п., и теперь котируются по цене около 73,5% номинала.
В то же время снижение котировок большинства акций украинских компаний на зарубежных площадках во вторник продолжилось. В частности, курс котирующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE) акций горнорудной компании Ferrexpo, железорудные активы которой расположены в Полтавской области, после падения на 10,7% в пятницу и на 4% в понедельник снизился во вторник еще на 4,8%.
Подешевевшие накануне более чем на 10% акции нефтегазовой компании Enwell Energy потеряли в цене еще 7,8%, бумаги крупнейшего в стране производителя курятины МХП просели на 2,3%.
На Варшавской фондовой бирже (WSE) лидером падения стали бумаги агрохолдингов "Астарта" - 5,5% и "Агротон" - 5,1%, тогда как курс акций "Кернела" снизился лишь на 0,9%.