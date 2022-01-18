Объем продаж гривневых ОВГЗ упал до 119 млн грн, Минфин сохранил ставки

Как сообщается на сайте Минфина, все ставки остались на прежнем уровне, хотя на вторичном рынке они в последние дни выросли.
В то же время продавец отклонил лишь одну из 36 заявок – на 5,9 млн грн на покупку 6-мес. бумаг под 12%, сохранив ставку на уровне 11% годовых.
Доходность годичных бумаг осталась на уровне 11,9%, двухлетних – 12,95% и пятилетних – 13,25%.
Минфин также сохранил ставку долларовых бумаг: 6-мес. – 3,5%, годичные – 3,7%, хотя котировки долларовых еврооблигаций Украины с погашением в сентябре этого и следующего года сейчас соответствуют ставкам к погашению 23,5% и 16,1% соответственно.
Объем продаж долларовых бумаг составил $143,4 млн, из которых $100,2 млн на внеплановом аукционе по продаже 6-мес. облигаций. При этом были удовлетворены все 20 поданных заявок, из которых на внеплановом лишь две.
Задержку с публикацией результатов первичных аукционов агентству "Интерфакс-Украина" в Минфине пояснили техническим сбоем.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|7
|8
|9
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000224570
|Доразмещение UA4000221568
|Доразмещение UA4000224380
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|18.01.2022
|18.01.2022
|18.01.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|19.01.2022
|19.01.2022
|19.01.2022
|Дата оплаты процентов
|20.07.2022
|16.02.2022
|Дата оплаты процентов
|18.01.2023
|17.08.2022
|Дата оплаты процентов
|15.02.2023
|Дата оплаты процентов
|16.08.2023
|Дата оплаты процентов
|14.02.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|57.85
|64.70
|Номинальный уровень доходности. %
|10.99
|11.57
|12.94
|Срок обращения (дней)
|175
|364
|756
|Дата погашения
|13.07.2022
|18.01.2023
|14.02.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|17 143 000
|23 123 000
|72 125 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|11 273 000
|23 123 000
|72 125 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|11 273 000
|2 098 778 000
|2 031 999 000
|Количество поданных заявок. шт
|5
|12
|14
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|4
|12
|14
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|12.00
|11.90
|12.95
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.95
|11.90
|12.95
|Установленная доходность. %
|11.00
|11.90
|12.95
|Средневзвешенная доходность. %
|10.99
|11.90
|12.95
|Поступление в бюджет
|10 708 811.40
|23 052 937.31
|76 041 387.50
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|10
|11
|12
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000207518
|Доразмещение UA4000218333 (Ном. в $США)
|Доразмещение UA4000223853 (Ном. в $США)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|18.01.2022
|18.01.2022
|18.01.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|19.01.2022
|19.01.2022
|19.01.2022
|Дата оплаты процентов
|01.06.2022
|14.07.2022
|23.06.2022
|Дата оплаты процентов
|30.11.2022
|22.12.2022
|Дата оплаты процентов
|31.05.2023
|Дата оплаты процентов
|29.11.2023
|Дата оплаты процентов
|29.05.2024
|Дата оплаты процентов
|27.11.2024
|Дата оплаты процентов
|28.05.2025
|Дата оплаты процентов
|26.11.2025
|Дата оплаты процентов
|27.05.2026
|Дата оплаты процентов
|25.11.2026
|Дата оплаты процентов
|26.05.2027
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|48.95
|18.50
|18.50
|Номинальный уровень доходности. %
|9.79
|3.70
|3.70
|Срок обращения (дней)
|1 953
|176
|337
|Дата погашения
|26.05.2027
|14.07.2022
|22.12.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|10 293 000
|100 300 000
|43 149 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|10 293 000
|100 000 000
|43 149 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|15 279 032 000
|618 561 000
|350 612 000
|Количество поданных заявок. шт
|5
|2
|18
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|5
|2
|18
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|13.25
|3.50
|3.70
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|13.25
|3.50
|3.70
|Установленная доходность. %
|13.25
|3.50
|3.70
|Средневзвешенная доходность. %
|13.25
|3.50
|3.70
|Поступление в бюджет
|9 087 998.49
|100 165 000.00
|43 270 680.18
Данные: Минфин Украины