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Центробанк Швейцарии провел успешное тестирование оптовой CBDC
17:32 18.01.2022 |
Национальный банк Швейцарии (SNB) совместно с партнерами успешно протестировал интеграцию оптовой CBDC в расчеты с коммерческими кредитными учреждениями, говорится в пресс-релизе регулятора.
В эксперименте приняли участие Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, Hypothekarbank Lenzburg и UBS.
«SNB и пять коммерческих банков интегрировали оптовую CBDC в свои существующие системы и процессы бэк-офиса. Тесты охватили широкий спектр операций в швейцарских франках - межбанковских, трансграничных, а также в рамках монетарной политики», - заявил регулятор.
Испытания являлись второй фазой инициативы Project Helvetia, реализуемой SNB, биржей SIX и Банком международных расчетов. Проект исследует внедрение токенизированных финансовых активов и инфраструктуры на базе технологии распределенного реестра (DLT).
«Мы продемонстрировали, что инновации могут быть использованы для сохранения лучших элементов существующей финансовой системы, включая расчеты в деньгах центробанка, в то же время выявив новые потенциальные преимущества. Как только DLT выйдет в мейнстрим, это станет актуальным как никогда», - отметил глава BIS Innovation Hub Бенуа Кюре.
Первую фазу Project Helvetia партнеры завершили в декабре 2020 года, подтвердив в ходе испытаний возможность использования национальной цифровой валюты для расчетов по токенизированным активам.
В швейцарском центробанке отметили, что проект носит исследовательский характер и не означает, что регулятор планирует выпуск оптовой CBDC. Об отсутствии таких намерений ранее заявил главный экономист учреждения Карлос Ленц.
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