Испания пытается обуздать рекламу криптоактивов

Сегодня Испания предприняла решительный шаг, направленный на регулирование безудержной рекламы криптоактивов, в том числе влиятельными лицами в социальных сетях. Надзорному органу фондового рынка поручено проверять массовые рекламные кампании на предмет того, доводится ли до инвесторов информация о рисках.

Быстрый рост криптовалют и цифровых активов, привязанных к традиционным валютам, привлёк внимание регулирующих органов во всём мире, которые опасаются, что новые активы могут подвергнуть финансовую систему риску, если будут вне контроля.

Испанское правительство заявило, что рекламодатели и компании, торгующие криптоактивами, должны будут информировать надзорный орган CNMV о содержании планируемых рекламных кампаний, нацеленных более чем на 100 000 человек, не менее чем за 10 дней до их начала.

Новые правила начнут действовать с середины февраля и позволят CNMV контролировать рекламу криптоактивов. Правила также применяются к поставщикам услуг в указанной области и к любому лицу, размещающему рекламу от своего имени или от имени третьих лиц.

В ноябре критике со стороны CNMV подвергся известный футболист Андрес Иньеста (Andres Iniesta) за то, что продвигал платформу обмена криптовалютой Binance в своих аккаунтах в Twitter и Instagram. По мнению регулятора, звезда футбола должна быть полностью информирована о криптовалютах, прежде чем инвестировать в них или рекомендовать другим делать это.

Источник отмечает, что сильные колебания курса криптовалют сопровождаются значительным увеличением агрессивной рекламы для привлечения инвесторов.



