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Справочный курс гривны 18 января понижен на 26,87 коп до 28,3746 грн/$1
12:40 18.01.2022 |
Национальный банк 18 января понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 26.87 коп. до 28,3746 UAH/USD.
|Показатель
|17.01.2022
|18.01.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1059
|28.3746
|0.956
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