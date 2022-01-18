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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Остаток средств на корсчетах банков 18.01.22

10:31 18.01.2022 |

Финансы

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.

Датасумма, млн грн
17 декабря69130.3
20 декабря63878.0
21 декабря63205.5
22 декабря49216.6
23 декабря49480.4
24 декабря51611.9
28 декабря51648.9
29 декабря68383.8
30 декабря60455.4
31 декабря73885.9
4 января
34836.8
5 января55236.6
6 января41541.6
10 января42886.5
11 января56392.6
12 января57550.2
13 января54660.6
14 января55515.5
17 января55815.4
18 января62602.0

Данные: Нацбанк Украины.

Официальный курс НБУ  на  18 января - 28,122 грн
 

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17:41 Украина потратила на закупку угля в России в 2021 году 1,6 млрд долларов

15:49 Как Зеленский покорил цены на газ. Олигархи снова проиграли?

15:19 ЕС с Украиной в одной лодке: слушания в Европарламенте о требованиях РФ

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