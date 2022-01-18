Золото слабо дешевеет на росте доходности гособлигаций США

Цена золота во вторник утром символически снижается на фоне увеличения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,07%, или на 1,35 доллара, до 1815,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,09%, до 22,938 доллара за унцию.

Доходность десятилетних US Treasuries выросла до 1,839% с уровня предыдущего закрытия в 1,772%.

Инвесторы на этой неделе будут следить за экономическими данными по США в надежде предугадать дальнейшие действия Федеральной резервной системы. В среду ожидается публикация статистики по числу новостроек в США, а в четверг - по числу первичных заявок на пособие по безработице.