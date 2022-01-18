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Золото слабо дешевеет на росте доходности гособлигаций США
08:26 18.01.2022 |
Цена золота во вторник утром символически снижается на фоне увеличения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,07%, или на 1,35 доллара, до 1815,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,09%, до 22,938 доллара за унцию.
Доходность десятилетних US Treasuries выросла до 1,839% с уровня предыдущего закрытия в 1,772%.
Инвесторы на этой неделе будут следить за экономическими данными по США в надежде предугадать дальнейшие действия Федеральной резервной системы. В среду ожидается публикация статистики по числу новостроек в США, а в четверг - по числу первичных заявок на пособие по безработице.
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