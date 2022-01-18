Доллар укрепляется 18 января на перспективах повышения ставки ФРС

Курс доллара во вторник умеренно растет по отношению к другим основным мировым валютам, в то время как инвесторы оценивают перспективы повышения ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.42 EET курс евро к доллару снижается до 1,1392 доллара за евро в 1,1407 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 114,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 114,6 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,08%, достигая 95,34 пункта.

Валютные инвесторы отдают предпочтения доллару, поскольку положительно оценивают перспективы повышения учётной ставки Федеральной резервной системой США уже на следующем её заседании, что позитивно для американской валюты.

"Доллар должен оставаться поддержанным ожиданиями скорого повышения учётной ставки в США в преддверии следующего заседания Федеральной резервной системы", - заявили газете Wall Street Journal аналитики ING.

Также инвесторы ожидают ряд макроэкономических данных. Так, аналитики полагают, что количество новых домов в США, строительство которых было начато в декабре, выросло до 1,65 миллиона. А в четверг ожидается еженедельная публикация числа первичных заявок на пособие по безработице. Эксперты прогнозируют рост показателя на 220 тысяч.