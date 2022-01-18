Иностранные инвесторы продолжают стремительно выходить из ОВГЗ, сохранив высокий уровень спроса на доллар

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

При этом из-за выходного дня в США экспортеры не смогли поддержать гривну - но ситуация изменится на торгах во вторник.

Официальный курс доллара на вторник, 18 января, установлен Нацбанком на уровне 28,12 грн/$, что на 17 копеек выше показателей понедельника.

Евро подорожал на 7 копеек, до 32,05 грн/€.

Курс на межбанке

Первые межбанковские торги недели, 17 января, открылись котировками 27,96-28,05 грн/$, но первая реальная сделка в терминале Bloomberg прошла по курсу 28,07 грн/$.

Ее заключение, рассказывает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, произошло неожиданно рано, учитывая ведение торгов на условиях TOM (с поставкой валюты на следующий торговый день) из-за праздничного выходного в США.

В целом активность на торгах, вопреки ожиданиям, была высокой уже с утра.

"К 11:30 объем сделок в Bloomberg достиг $100 млн, а котировки на фоне преобладающего спроса поднялись в коридор 28,1-28,12 грн/$";, - указывает казначей.

Нацбанк на торги в понедельник вышел заблаговременно, обозначив в качестве защитного курса уровень 28,11 грн/$.

Однако рынок почти до полудня справлялся с повышенным спросом без участия НБУ. И только выход на торги крупных покупателей незадолго до 12 часов поднял котировки до 28,11 грн/$.

"По этому курсу регулятор продал $100 млн и ненадолго покинул сессию. Второй раз НБУ вышел на торги в обеденный перерыв с предложением доллара по 28,15 грн/$. По этому курсу он продал еще порядка $50 млн", - рассказывает об операциях регулятора Золотько.

Банкиры констатируют, что во второй половине дня активность на торгах снизились до минимума: после обеда в общей сложности было заключено сделок на около $25 млн (в Bloomberg), в то время как общий объем торгов составил $310 млн.

Но из-за почти полного отсутствия предложения котировки динамично росли вплоть до завершения торгов, когда они достигли 28,31-28,33 грн/$.

Продолжение роста котировок на торгах в понедельник стало следствием нескольких факторов.

С одной стороны, нерезиденты, продолжившие выходить из украинских ценных бумаг, сформировали основу спроса на валюту: их ОВГЗ-портфель с пятницы до понедельника сократился на 940 млн грн.

Однако существенный вклад в курсовую динамику внес фактор торгов на условиях TOM.

"Вопреки ожиданиям, спрос на валюту сохранился на очень высоком уровне. Но и без того невысокая активность экспортеров сегодня была минимальной - из-за выходного в США сегодня на их счета не поступала валютная выручка", - отметила Золотько, добавив, что указанной ситуацией активно пользовались спекулятивно настроенные участники торгов.

Казначей не видит оснований для курсового разворота, но, по ее мнению, динамика торгов во вторник не будет настолько существенной - более того, Золотько называет вероятной небольшую коррекцию курса.

Прежде всего, за счет поступления на счета экспортеров валютной выручки сразу за два дня.

"Конечно, мотивации продавать валюту сейчас у экспортеров не так уж много, однако определенный объем гривны для хозяйственной деятельности им все же нужен. И столь существенного дисбаланса между спросом и предложением я завтра не жду", - подытожила Золотько.

По ее оценкам, торги вторника пройдут в рамках 28,2-28,5 грн/$.