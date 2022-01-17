Бизнес улучшил прогноз девальвации гривни, но прогнозирует ускорение инфляции - опрос НБУ

[thumb=left][/thumb]Украинский бизнес ухудшил ожидания относительно замедления инфляции в ближайшие 12 месяцев до 8,7% с 7,8% в предыдущем квартале 2021 года, однако улучшил ожидания относительно девальвации гривни до 28,15 грн/$1 с 28,50 грн/$1.

Согласно результатам регулярного ежеквартального опроса деловых ожиданий предприятий страны, обнародованного на сайте НБУ в понедельник, индекс деловых ожиданий (ИДО) предприятий сократился по сравнению с предыдущим кварталом до 112,1% с 114,3%, сохраняя положительное значение.

Центробанк пояснил, что снижение этого показателя произошло за счет ухудшения оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на оборудование и инвентарь, а также за счет финансово-экономического положения предприятий.

Отмечается, что предприятия ожидают умеренный рост объемов производства товаров и услуг в Украине за следующие 12 месяцев: баланс ответов составляет 8,3% в четвертом квартале по сравнению с 21,5% в третьемквартале 2021 года.

Опрос свидетельствует, что большинство компаний (66%) не ожидает изменения своего финансово-экономического положения в следующие 12 месяцев, 21,8% компаний ожидают улучшения.

Как отмечает НБУ, в целом улучшения финансово-экономического положения ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий энерго- и водоснабжения.

Согласно отчету, 36% опрошенных ожидают рост объемов реализации продукции, в том числе и на внешнем рынке, 49,9% прогнозируют, что объемы останутся без изменений.

По данным опроса, 16,9% предприятий настроены увеличивать количество работников, 69,1% - оставить без изменений. В частности, увеличение численности работников прогнозируют опрошенные предприятия торговли, добывающей промышленности, других видов деятельности, строительства, транспорта и связи. В то же время представители сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ожидают уменьшения количества работников.

Усилились и остаются высокими ожидания предприятий по росту заработных плат работников в последующие 12 месяцев: 70,3% опрошенных планируют увеличивать заработную плату, 28,1% - сохранять на текущем уровне, 1,6% - понижать.

Согласно опросу, шестой квартал подряд наблюдается улучшение ожиданий роста объемов иностранных инвестиций предприятиями, которые их привлекают. В то же время доля респондентов, которые в последующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, несколько снизилась и составляет 21,4% (в предыдущем опросе - 23,4%).

В опросе деловых ожиданий приняли участие 688 предприятия из 22 регионов страны. Среди опрошенных 18,3% - компании перерабатывающей промышленности, 20,8% - оптовой и розничной торговли, 14,7% - сельского хозяйства, 13,2% - транспорта и связи, 6,7% - добывающей промышленности, 4,5% - сферы электроэнергии и водоснабжения, 3,2% - строительства, 18,6% - предприятия других отраслей.

ИДО - агрегированный показатель относительно ожидаемого развития предприятий в последующие 12 месяцев. Рассчитывается по результатам опросов предприятий как среднеарифметическое значение балансов ответов относительно финансово-экономического положения предприятий, общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на проведение строительных работ, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, количества работников.

Значение индекса более 100 означает преимущество позитивных экономических настроений в обществе, ниже 100 - негативных экономических настроений.