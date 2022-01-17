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Фунт стерлингов 17 января дорожает к доллару в ожидании экономических данных из Британии
14:02 17.01.2022 |
Курс фунта стерлингов несколько укрепляется к доллару в ожидании ряда макроэкономических данных из Британии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.55 EET курс фунта к доллару растёт до 1,3679 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3673 доллара.
Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 114,48 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 114,20 иены, а курс евро к доллару растёт до 1,1425 доллара за евро с 1,1414 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,02%, достигая 95,15 пункта.
Во вторник инвесторы ожидают публикации данных с рынка труда в Британии. Аналитики полагают, что безработица в стране в сентябре-ноябре оставалась на уровне августа-октября в 4,2%.
Затем, в среду трейдеры ожидают статистики инфляции, которая, согласно прогнозу аналитиков, по итогам прошедшего года ускорилась до 5,2% с 5,1% годовых по итогам ноября.
По словам аналитиков ING, которые приводит газета Wall Street Journal, эти данные должны поддержать укрепление фунта.
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