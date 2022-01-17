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Справочный курс гривны 17 января понижен на 16,47 коп до 28,1059 грн/$1
12:59 17.01.2022 |
Национальный банк 17 января понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 15.45 коп. до 28,1059 UAH/USD.
|Показатель
|14.01.2022
|17.01.2022
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9412
|28.1059
|0.59
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