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Остаток средств на корсчетах банков 17.01.22
09:54 17.01.2022 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|17 декабря
|69130.3
|20 декабря
|63878.0
|21 декабря
|63205.5
|22 декабря
|49216.6
|23 декабря
|49480.4
|24 декабря
|51611.9
|28 декабря
|51648.9
|29 декабря
|68383.8
|30 декабря
|60455.4
|31 декабря
|73885.9
|4 января
|34836.8
|5 января
|55236.6
|6 января
|41541.6
|10 января
|42886.5
|11 января
|56392.6
|12 января
|57550.2
|13 января
|54660.6
|14 января
|55515.5
|17 января
|55815.4
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 17 января - 27,9514 грн
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