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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 14.01.2022
09:51 17.01.2022 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|14.12.2021
|8.1125
|15.12.2021
|8.1660
|16.12.2021
|8.1514
|17.12.2021
|8.1225
|20.12.2021
|8.1150
|21.12.2021
|8.0000
|22.12.2021
|8.1912
|23.12.2021
|8.0870
|24.12.2021
|8.0438
|28.12.2021
|8.0750
|29.12.2021
|8.0667
|30.12.2021
|8.0000
|31.12.2021
|8.0000
|04.01.2022
|8.0127
|05.01.2022
|8.0140
|06.01.2022
|8.0078
|10.01.2022
|8.0000
|11.01.2022
|8.0247
|12.01.2022
|8.0415
|13.01.2022
|8.0424
|14.01.2022
|8.0171
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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