Золото умеренно дорожает на ожиданиях осторожности в действиях ФРС США

Цена золота в понедельник утром несколько растет в рассуждении аналитиков о том, что несмотря на высокую инфляцию в США от Федеральной резервной системы (ФРС) не стоит ожидать резкого ужесточения монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.41 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 0,18%, или на 3,25 доллара, до 1819,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,48%, до 23,027 доллара за унцию.

Внимание инвесторов сосредоточено вокруг дальнейших действий Федрезерва, который, вероятно, повысит учётную ставку уже на ближайшем заседании.

Но, по словам аналитиков TD Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, недавние комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые сигнализировали об очень взвешенном курсе действий в борьбе с инфляцией, подразумевают, что ставка может вырасти лишь незначительно, а значит, у драгоценного металла есть возможность для подорожания.