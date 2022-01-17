Финансовые новости
- |
- 17.01.22
- |
- 15:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 17 января дорожает к иене на сигналах о повышении учётной ставки ФРС США
07:52 17.01.2022 |
Курс доллара в понедельник утром растет по отношению к иене на ожиданиях повышения ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.18 EET курс доллара к иене увеличивается до 114,47 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 114,20 иены. В то же время курс евро к доллару увеличивается до 1,1418 доллара за евро в 1,1414 доллара, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) прибавляет символические 0,01%, достигая 95,17 пункта.
Валютные инвесторы продолжают оценивать перспективы более скорого повышения учётной ставки в США. Аналитики теперь ожидают, что это произойдет раньше, чем думали ранее, - уже на следующем заседании регулятора, которое запланировано на 16 марта.
По словам аналитиков Mizuho Bank, которые приводит газета Wall Street Journal, все более агрессивная риторика со стороны представителей ФРС, похоже, "удваивается" в отношении повышения ставки. "При прочих равных это должно означать резкое укрепление доллара в сочетании с ростом доходности казначейских облигаций", - добавили эксперты.
И этот рост сегодня также наличествует - доходность десятилетних US Treasuries выросла до 1,793% с уровня предыдущего закрытия в 1,772%, что дополнительно поддерживает рост курса американской валюты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко прошел паспортный контроль
|Позитив недели. КБ «Южное» разработало новое оружие против БПЛА
|Чистки для нового смотрящего. О чем говорят кадровые перестановки в промышленности ОРДЛО
|Медведчук, контрабандисты и воры без закона. Как год санкций Зеленского закончился фейковым «тощо» от Данилова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бизнес улучшил прогноз девальвации гривни, но прогнозирует ускорение инфляции - опрос НБУ
|Фунт стерлингов 17 января дорожает к доллару в ожидании экономических данных из Британии
|Фондовые биржи АТР 17 января закрылись преимущественно ростом
|Справочный курс гривны 17 января понижен на 16,47 коп до 28,1059 грн/$1
|Денежная масса в Украине за 2021г. возросла на 12% -НБУ
|Французский необанк заходит в Украину
Это интересно
|В США выбрали автомобиль, кроссовер и пикап года
|Культовый Nissan Silvia возродят в виде электромобиля
|TSMC на треть увеличит капитальные затраты в 2022 году — на развитие производства потратят до $44 млрд
|Итальянцы придумали летающую суперъяхту
|Xiaomi изобрела новый динамик для смартфона с механической крышкой
|С 2024 года Mercedes-Benz будет самостоятельно разрабатывать силовые установки для электромобилей
|Учёные научились печатать гибкие OLED-экраны на 3D-принтере