Доллар 17 января дорожает к иене на сигналах о повышении учётной ставки ФРС США

Курс доллара в понедельник утром растет по отношению к иене на ожиданиях повышения ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.18 EET курс доллара к иене увеличивается до 114,47 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 114,20 иены. В то же время курс евро к доллару увеличивается до 1,1418 доллара за евро в 1,1414 доллара, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) прибавляет символические 0,01%, достигая 95,17 пункта.

Валютные инвесторы продолжают оценивать перспективы более скорого повышения учётной ставки в США. Аналитики теперь ожидают, что это произойдет раньше, чем думали ранее, - уже на следующем заседании регулятора, которое запланировано на 16 марта.

По словам аналитиков Mizuho Bank, которые приводит газета Wall Street Journal, все более агрессивная риторика со стороны представителей ФРС, похоже, "удваивается" в отношении повышения ставки. "При прочих равных это должно означать резкое укрепление доллара в сочетании с ростом доходности казначейских облигаций", - добавили эксперты.

И этот рост сегодня также наличествует - доходность десятилетних US Treasuries выросла до 1,793% с уровня предыдущего закрытия в 1,772%, что дополнительно поддерживает рост курса американской валюты.