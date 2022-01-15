Гривна на межбанке 14 января рухнула ниже психологической отметки

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

На торгах межбанка в пятницу украинская нацвалюта не смогла удержаться в рамках 28 грн/$. Темпов торгам и покупкам валюты добавил предстоящий выходной день в США, из-за которого участники спешили со сделками.

Официальный курс доллара на понедельник, 17 января, установлен Нацбанком на уровне 27,95 грн/$, что на 22 копейки выше показателей пятницы.

Евро подорожал на 20 копеек, до 31,98 грн/€.

Курс на межбанке

В пятницу, 14 января, торги на межбанке, как и ожидалось, прошли на фоне роста котировок.

Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, первая сделка в терминале Bloomberg прошла по курсу 27,89 грн/$. Но при этом в первый час торгов объем спроса и предложения был сбалансирован и сделки заключались внутри коридора 27,9-27,92 грн/$.

"Ближе к 11 часам, когда активность на рынке существенно выросла, котировки начали динамично двигаться вверх. К полудню объем торгов достиг $200 млн, а курс вырос до отметок 27,97-27,98 грн/$", - рассказывает о ходе торгов казначей.

Всю вторую половину дня, вплоть до окончания сессии TOD (с расчетами день в день) сделки проходили в диапазоне 27,96-27,985 грн/$.

Объем сделок при этом хоть и оказался несколько меньшим, чем в четверг, но все равно значительно превысил средние показатели - в Bloomberg было заключено сделок на $343 млн.

К уже привычным факторам дополнительного спроса сегодня добавился выходной день в США, который выпадет на понедельник - в Америке отмечают День Мартина Лютера Кинга. Из-за этого сделки на межбанке будут заключаться на условиях TOM (с расчетами во вторник).

"Это стимулировало дополнительную активность на сегодняшних торгах. Импортеры и нерезиденты спешили с покупками до завершения сессии TOD, поскольку расчеты по более поздним сделкам с долларом пройдут только во вторник", - объясняет Золотько.

Указанный фактор сделал торги в пятницу на условиях TOM непривычно малоактивными как для последних нескольких дней. Однако, обращает внимание банкир, именно в их ходе была заключена сделка по курсу выше психологической отметки - по 28,01 грн/$.

Закрывались торги пятницы в рамках 27,99-28,0120 грн/$.

Эксперт отмечает, что в сегодняшних торгах активно участвовал Нацбанк, однако затрудняется назвать объем его интервенций - в последний день недели регулятор не выходил с продажей доллара по единому курсу, а точечно закрывал "биды" покупателей.

От торгов понедельника казначей не ждет настолько высокой активности, которая была в пятницу. Она считает, что, скорее всего, снизится и волатильность курса.

"При условии, что информационное пространство будет относительно спокойным, первые торги следующей недели пройдут в рамках 27,95-28,17 грн/$", - спрогнозировала Золотько.