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Гривна на межбанке 14 января рухнула ниже психологической отметки
22:04 14.01.2022 |
На торгах межбанка в пятницу украинская нацвалюта не смогла удержаться в рамках 28 грн/$. Темпов торгам и покупкам валюты добавил предстоящий выходной день в США, из-за которого участники спешили со сделками.
Официальный курс доллара на понедельник, 17 января, установлен Нацбанком на уровне 27,95 грн/$, что на 22 копейки выше показателей пятницы.
Евро подорожал на 20 копеек, до 31,98 грн/€.
Курс на межбанке
В пятницу, 14 января, торги на межбанке, как и ожидалось, прошли на фоне роста котировок.
Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, первая сделка в терминале Bloomberg прошла по курсу 27,89 грн/$. Но при этом в первый час торгов объем спроса и предложения был сбалансирован и сделки заключались внутри коридора 27,9-27,92 грн/$.
"Ближе к 11 часам, когда активность на рынке существенно выросла, котировки начали динамично двигаться вверх. К полудню объем торгов достиг $200 млн, а курс вырос до отметок 27,97-27,98 грн/$", - рассказывает о ходе торгов казначей.
Всю вторую половину дня, вплоть до окончания сессии TOD (с расчетами день в день) сделки проходили в диапазоне 27,96-27,985 грн/$.
Объем сделок при этом хоть и оказался несколько меньшим, чем в четверг, но все равно значительно превысил средние показатели - в Bloomberg было заключено сделок на $343 млн.
К уже привычным факторам дополнительного спроса сегодня добавился выходной день в США, который выпадет на понедельник - в Америке отмечают День Мартина Лютера Кинга. Из-за этого сделки на межбанке будут заключаться на условиях TOM (с расчетами во вторник).
"Это стимулировало дополнительную активность на сегодняшних торгах. Импортеры и нерезиденты спешили с покупками до завершения сессии TOD, поскольку расчеты по более поздним сделкам с долларом пройдут только во вторник", - объясняет Золотько.
Указанный фактор сделал торги в пятницу на условиях TOM непривычно малоактивными как для последних нескольких дней. Однако, обращает внимание банкир, именно в их ходе была заключена сделка по курсу выше психологической отметки - по 28,01 грн/$.
Закрывались торги пятницы в рамках 27,99-28,0120 грн/$.
Эксперт отмечает, что в сегодняшних торгах активно участвовал Нацбанк, однако затрудняется назвать объем его интервенций - в последний день недели регулятор не выходил с продажей доллара по единому курсу, а точечно закрывал "биды" покупателей.
От торгов понедельника казначей не ждет настолько высокой активности, которая была в пятницу. Она считает, что, скорее всего, снизится и волатильность курса.
"При условии, что информационное пространство будет относительно спокойным, первые торги следующей недели пройдут в рамках 27,95-28,17 грн/$", - спрогнозировала Золотько.
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