Украина в 2021г нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 81,4% - уточненные данные

Согласно уточненной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в пятницу, на черные металлы за этот период пришлось 20,49% общего объема поступлений от экспорта товаров против 15,63% за 2020 год.
В декабре поступления от экспорта черных металлов составили $1 млрд 339,686 млн.
При этом Украина в 2021 году нарастила импорт аналогичной продукции на 48,8% – до $1 млрд 547,477 млн. В декабре этот показатель составлял $140,660 млн.
Кроме того, Украина в 2021 году нарастила экспорт металлоизделий на 43% - до $1 млрд 293,199 млн. В декабре их поставлено на $128,729 млн.
Импорт металлоизделий за прошлый год возрос на 28% - до $1 млрд 125,908 млн. В декабре их ввезено на $116,609 млн.
Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом – до $7 млрд 690,378 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до $1 млрд 39,742 млн.
Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% - до $904,533 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% - до $879,687 млн.