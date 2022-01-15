Украина в 2021г нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 81,4% - уточненные данные

Металлургические предприятия Украины в 2021 году увеличили поступления от экспорта черных металлов на 81,4% по сравнению с 2020 годом – до $13 млрд 951,117 млн.

Согласно уточненной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в пятницу, на черные металлы за этот период пришлось 20,49% общего объема поступлений от экспорта товаров против 15,63% за 2020 год.

В декабре поступления от экспорта черных металлов составили $1 млрд 339,686 млн.

При этом Украина в 2021 году нарастила импорт аналогичной продукции на 48,8% – до $1 млрд 547,477 млн. В декабре этот показатель составлял $140,660 млн.

Кроме того, Украина в 2021 году нарастила экспорт металлоизделий на 43% - до $1 млрд 293,199 млн. В декабре их поставлено на $128,729 млн.

Импорт металлоизделий за прошлый год возрос на 28% - до $1 млрд 125,908 млн. В декабре их ввезено на $116,609 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом – до $7 млрд 690,378 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до $1 млрд 39,742 млн.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% - до $904,533 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% - до $879,687 млн.